Segob traza ruta para cumplir sentencia internacional por feminicidio de Lilia Alejandra

Norma Andrade, su madre, asegura que continuará su lucha hasta que todos los responsables sean identificados

Montserrat Maldonado

De acuerdo con la madre, las autoridades ministeriales le dijeron que debía esperar 72 horas para reportarla desaparecida porque “seguro estaba con el novio”.

Siete días después, se encontró el cuerpo de Lilia Alejandra en un terreno baldío. De acuerdo con las autoridades, la causa de muerte fue por estrangulamiento manual tras un ataque sexual.

En la sentencia también declaró que el Estado falló en proteger de ataques y amenazas a Norma Esther Andrade, la madre de Lilia Alejandra, mientras luchaba por justicia y exigía la reparación del daño.

Tres meses después, la Secretaría de Gobernación envió a Norma Andrade una carta de resoluciones a la que tuvo acceso El Sol de México.

La sentencia también declaró que el Estado falló en proteger de ataques y amenazas a Norma Esther Andrade

Ante ello, Segob programará reuniones con Norma Andrade y su representación cada cuatro meses para informar los avances de la investigación o, de ser necesario, entregar un informe por escrito.