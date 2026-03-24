Segob y STPS firman acuerdo para incentivar inserción laboral de migrantes en el sur-sureste del país

El convenio busca fortalecer la inserción laboral de personas en movilidad en Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco utilizando el portal “México te Emplea” para la búsqueda de oportunidades

Rafael Ramírez / El Sol de México

Durante el acto, el titular de la Unidad del Servicio Nacional de Empleo, Claudio Frausto Lara, señaló que este convenio es resultado de un proceso de trabajo interinstitucional iniciado a mediados de 2025.

Subrayó que este acuerdo representa “un paso firme hacia el fortalecimiento de una política migratoria con enfoque de derechos humanos, inclusión laboral y corresponsabilidad institucional”.