Seguiremos trabajando con el Comité de la ONU sobre Desaparición Forzada, dice próximo Canciller

El diputado de MC Pablo Vázquez Ahued aseguró que esta reforma tiene deficiencias; podría ser votada mañana 8 de abril en la Cámara de Diputados

Los legisladores de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano votaron a favor del dictamen del plan B

El INE ubicó que el partido contrató a DC Soluciones Tecnológicas S.A. de C.V., compañía que fungió como intermediaria y dispersora de recursos

La presidenta Claudia sheinbaum también dijo que la tregua es una noticia positiva para México porque “han bajado los precios del petróleo”

El conductor no pudo acreditar la procedencia legal del combustible; el camión cisterna quedó a resguardo de las autoridades

La presidenta explicó que para rescatar al segundo trabajador encontrado en la mina Santa Fe, esperan a que bajen los niveles de agua

El comité estará conformado por expertos de la UNAM, el IPN y otras instituciones de investigación

La diligencia se llevó a cabo en Ciudad Obregón, en el municipio de Cajeme y se suma a las tres que se realizaron en Hermosillo

Sheinbaum defendió el papel de la UIF en el combate al lavado de dinero y destacó que la inmovilización de cuentas es una medida preventiva avalada por la SCjN

Roberto Velasco, canciller designado, aseguró este miércoles que México seguirá trabajando con el Comité de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas, que la semana pasada presentó un informe en el que señaló que la situación en nuestro país se compara con crímenes de lesa humanidad, aunque advirtió que insistirán mayor profesionalismo del Comité.