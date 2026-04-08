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Méxicomiércoles, 8 de abril de 2026

Seguiremos trabajando con el Comité de la ONU sobre Desaparición Forzada, dice próximo Canciller

Roberto Velasco también indicó que insistirán en un mayor profesionalismo por parte del Comité

Roxana González

tag - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
ANÁLISIS

Enfrentar la crisis de desapariciones

Periodista con más de 25 años de experiencia en medios impresos; experta en política exterior y temas migratorios

Roxana Gonzalez
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