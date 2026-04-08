Seguiremos trabajando con el Comité de la ONU sobre Desaparición Forzada, dice próximo Canciller

Roberto Velasco, canciller designado, aseguró este miércoles que México seguirá trabajando con el Comité de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas, que la semana pasada presentó un informe en el que señaló que la situación en nuestro país se compara con crímenes de lesa humanidad, aunque advirtió que insistirán mayor profesionalismo del Comité.
“No estamos negando los casos de desaparición ni el dolor que conlleva este tipo de tragedias“, afirmó Velasco al comparecer ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, como parte del proceso para su ratificación como nuevo canciller