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Méxicomartes, 31 de marzo de 2026

Seguridad privada reclama falta de integración al operativo durante el Mundial

Advierten que no existe claridad sobre su participación en el Plan Kukulcán anunciado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lo que podría derivar en improvisación durante eventos masivos

Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México

No obstante, el gremio de la seguridad privada ignora de dónde salieron esas cifras y cuál será su función en las fuerzas de tarea conjunta.

“Hoy día, a poco más de 70 días para que arranque la Copa del Mundo, no tenemos esa línea pautada, ni por parte de las autoridades, pero peor aún, ni siquiera por parte de la FIFA”, alertó Hernández.

“Existe un vacío de información, de conexión, de sinergia con los organismos de seguridad del Estado que potencialmente pudieran detonar acciones que caigan en la improvisación”, advirtió.

¿A quién le toca la seguridad del Mundial?

Detalló que las funciones de la Guardia Nacional será la seguridad a accesos restringidos, proporcionar control de multitudes, patrullar las carreteras y formar escoltas para las diversas delegaciones.

Reportero con tres décadas buscando historias incómodas. Me gusta la política, analizar el desempeño gubernamental y la data. Salsero, cruzazulino y paparazzi de mi familia. Amo las biografías y los documentales. 

Juan Carlos Rodriguez
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