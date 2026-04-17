Semana de 40 horas, anticorrupción y nombramientos del INE: los pendientes en Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados también tiene pendiente la discusión de la reforma constitucional para que en Congreso pueda legislar sobre feminicidios.

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

Además de las mencionadas, también está pendiente un paquete de reformas que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció enviaría al Congreso en materia de combate a la corrupción; así como reformas en materia de migración y de delitos ambientales.

“También tenemos la semana que entra que deliberar, definir y votar el tema de los nuevos consejeros del INE, que el proceso está por concluir y tenemos otras reformas también en estas materias que están pendientes”, agregó Monreal.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en San Lázaro consideró que con dos semanas de sesiones es tiempo suficiente para concluir los encargos que tiene la Cámara de Diputados.