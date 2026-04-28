Semana Nacional de Vacunación 2026: dónde puedes vacunarte y qué dosis recibes según tu edad

La Secretaría de Salud informó que la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) se suma a la jornada nacional que se extenderá todo mayo

Laura Arana y Montserrat Maldonado

¿Qué vacunas te tocan de acuerdo a tu edad?

“La vacunación es la mejor medida preventiva para cualquier persona; toda la población puede acudir a vacunarse independientemente de su sitio de afiliación”, declaró.

El VSR es el virus más común que causa infecciones en los pulmones y en las vías respiratorias en los bebés y en los niños pequeños.

“Los niños quedan protegidos al nacer contra este tipo de infección. Es el tipo de infección más frecuente en los recién nacidos, sobre todo si son prematuros”, remarcó el funcionario.

El funcionario federal también destacó los avances de la Semana Nacional de Vacunación 2026, al decir que desde el 25 de abril se han aplicado más de 900 mil dosis: “es la medida preventiva más importante”

Para niñas y niños menores de un año:

En niñas y niños de un año:

Niñas y niños menores a ocho años:

Adolescentes:

Adultos entre 20 y 59 años:

Adultos mayores de 60 años y más:

El secretario de salud destacó que tan solo esta semana se han aplicado 916 mil 258 dosis de las diferentes vacunas.

“La meta es poder recuperar todos los niveles de vacunación en México”, sostuvo desde Palacio Nacional.

¿Dónde me toca vacunarme?

Para conocer dónde puedes vacunarte, deberás ingresar al sitio web del Gobierno de México y buscar las siguientes clasificaciones:

Tras esto, solo deberás buscar y te arrojará la sede que te corresponde.

Asimismo, se implementarán estrategias como visitas casa por casa, revisión de Cartillas Nacionales de Salud y campañas de sensibilización.