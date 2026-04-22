Semana Nacional de Vacunación 2026: Fechas y qué vacunas se aplicarán 

Esta jornada tiene como objetivo fortalecer el Programa de Vacunación Universal mediante la recuperación de esquemas incompletos

Montserrat Maldonado

¿Qué vacunas que se aplicarán en la Semana Nacional de Vacunación 2026?

A partir del sábado, estas son las vacunas que se aplicarán:

¿Dónde será la Semana Nacional de Vacunación 2026?

Para conocer dónde puedes vacunarte, deberás ingresar al sitio web del Gobierno de México y buscar las siguientes clasificaciones:

Estrategias de la campaña

Asimismo, se implementarán estrategias como visitas casa por casa, revisión de Cartillas Nacionales de Salud y campañas de sensibilización.

La dependencia subrayó que su propósito es fomentar la vacunación oportuna y proteger a la población contra enfermedades prevenibles.

Todas las vacunas se aplican de manera gratuita en el sector público de salud.