Semar asegura 100 litros de precursor químico para drogas sintéticas en el puerto de Topolobampo, Sinaloa

De acuerdo con la institución, el hallazgo ocurrió durante labores de inspección y vigilancia realizadas por la UNAPROP para detener el flujo de insumos utilizados por el narcotráfico

Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México

El aseguramiento se realizó en la Terminal de Transbordadores del recinto portuario, donde los elementos navales identificaron un tractocamión de una empresa de paquetería que viajaba desde Los Mochis con destino a La Paz, Baja California Sur.

Tras una revisión derivada de trabajos de inteligencia, personal de la Marina localizó cinco cubetas de 20 litros cada una, que contenían una sustancia que, tras ser analizada, dio positivo a tolueno.

El material fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

¿Qué es y cómo el crimen organizado utiliza el tolueno?

El tolueno es un solvente orgánico industrial que, en el contexto de la producción de drogas sintéticas, se utiliza principalmente como agente de disolución y purificación dentro de los procesos químicos clandestinos.

Sinaloa, además, es una de las entidades donde operan grupos del crimen organizado con amplia capacidad para importar, trasladar y procesar estos insumos, lo que ha llevado a un reforzamiento de la vigilancia en instalaciones portuarias.

La Semar señaló que estas acciones se realizan en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, con el objetivo de reducir la violencia asociada al narcotráfico en la región.