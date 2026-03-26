Semar busca dos embarcaciones desaparecidas en el Caribe que llevan ayuda humanitaria a Cuba











Ciudad de Mexico , 26 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Las embarcaciones eran ocupadas por varios activistas, entre ellos dos mujeres, seis hombres y un menor de edad de tres años. / Foto: EFE

La Secretaría de Marina (Semar) informó este jueves que activó el Plan Marina para localizar a dos embarcaciones, tipo velero, en el que viajaban 9 tripulantes de diferentes nacionalidades, con el objetivo de entregar ayuda humanitaria en La Habana, Cuba.

Las embarcaciones, según informó la dependencia en un comunicado, zarparon el pasado 20 de marzo de Isla Mujeres, Quintana Roo “sin que hasta el momento se tenga comunicación ni confirmación de su arribo”.

De acuerdo con la información disponible, dichas embarcaciones tenían previsto arribar entre los días 24 y 25 de marzo a Cuba, por lo que se activaron de manera inmediata los protocolos correspondientes, en cumplimiento de la responsabilidad del Estado mexicano de salvaguardar la vida humana en el mar.

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La dependencia explicó que como parte de las acciones implementadas, se efectuó el alertamiento de los Mandos Navales de la Quinta Región Naval, Novena Zona Naval, con sede en Isla Mujeres y Yucalpetén, así como de las Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de esos mandos, además de emitir avisos a la comunidad marítima, con el propósito de ampliar las capacidades de localización .

Se estableció coordinación interinstitucional con la Capitanía de Puerto de Isla Mujeres, Quintana Roo, así como con instancias técnicas para el análisis de información marítima, lo que permite fortalecer la planeación de las operaciones y optimizar la toma de decisiones. Semar.

También dijo que de manera paralela, se mantiene coordinación internacional mediante comunicación con agencias consignatarias y Centros Coordinadores de Salvamento Marítimo (MRCC) de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos, así como con representaciones diplomáticas de los países de origen de las personas a bordo, con el fin de fortalecer la cooperación y el intercambio de información en tiempo real.

“En cuanto a las operaciones en campo, se ha llevado a cabo el despliegue de unidades de superficie y aéreas, incluyendo aeronaves tipo Persuader, las cuales ejecutan patrones de búsqueda marítima y aérea en la ruta estimada entre Isla Mujeres y La Habana, considerando la derrota programada, posibles puntos de cambio de rumbo, así como las condiciones meteorológicas y corrientes marinas predominantes en la región”, especificó.

De igual forma, aseguró que se mantiene un monitoreo permanente y análisis continuo de la información disponible, lo que permite la actualización del plan de acción de búsqueda y la definición de zonas probables de deriva, con el objetivo de incrementar la probabilidad de localización de las embarcaciones.

“En este contexto, la Secretaría de Marina hace un llamado atento a la comunidad marítima nacional e internacional , incluyendo embarcaciones comerciales, pesqueras, recreativas y plataformas que operan en el Caribe y Golfo de México, para que, en caso de contar con información o avistamiento de las embarcaciones referidas, lo reporten de manera inmediata a las autoridades navales más cercanas”, subrayó.