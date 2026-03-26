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Méxicojueves, 26 de marzo de 2026

Semar busca dos embarcaciones desaparecidas en el Caribe que llevan ayuda humanitaria a Cuba

En la embarcación iban nueve tripulantes de varias nacionalidades; tenían previsto arribar entre los días 24 y 25 de marzo tras zarpar de Isla Mujeres, Quintana Roo

Roxana González

Periodista con más de 25 años de experiencia en medios impresos; experta en política exterior y temas migratorios

Roxana Gonzalez
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