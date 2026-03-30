Semar con inteligencia de EU asegura embarcación con presunta cocaína en costas de Michoacán

Los seis tripulantes de la embarcación fueron detenidos; se estima que el aseguramiento de la sustancia evitó la distribución de 1.3 millones de dosis

Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México

El aseguramiento ocurrió a 113 kilómetros al suroeste del puerto de Lázaro Cárdenas, donde personal naval, en funciones de Guardia Costera, detectó una lancha menor con tres motores fuera de borda.

Los seis tripulantes fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades ministeriales, que determinarán su situación jurídica en los próximos días.

El uso de embarcaciones rápidas, conocidas como “lanchas go-fast”, permite a las organizaciones criminales trasladar grandes volúmenes de droga en trayectos largos, aprovechando la dificultad de vigilancia en mar abierto.

De acuerdo con estimaciones oficiales, el cargamento asegurado representa una afectación económica cercana a los 150 millones de pesos para la delincuencia organizada y evitó la posible distribución de más de 1.3 millones de dosis.