Semarnat incorpora nuevo buque para recolectar sargazo en Quintana Roo

Con este barco se duplicará la recolección de la macroplaga en el mar, que a la fecha es de 624 toneladas día

Gloria López / El Sol de México

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció la incorporación de un nuevo buque especializado para la recolección de sargazo en las costas de Quintana Roo.

Durante una visita al Centro de Monitoreo Oceanográfico de Quintana Roo, la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena Ibarra, destacó que la prioridad es dejar de ver al sargazo como un residuo.

Subrayó que la incorporación del nuevo buque se suma a la creación del Parque de Economía Circular en Puerto Morelos, como parte de la estrategia para blindar del sargazo las playas del Caribe mexicano.

“Con este barco vamos a tener la capacidad de duplicar prácticamente nuestra capacidad instalada de recolección de sargazo en el mar, que a la fecha tenemos 624 toneladas día”, precisó.

Esta expansión de fuerza naval se complementará con la industrialización del sargazo para transformarlo de un residuo contaminante a un recurso económico aprovechable para la región.

Esteban Amaro Mauricio, director de la Red de Monitoreo del Sargazo, informó que el centro de análisis ya trabaja al 100 por ciento procesando imágenes satelitales que permiten entender el complejo fenómeno migratorio del alga.