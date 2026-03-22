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Méxicodomingo, 22 de marzo de 2026

Semarnat limpia ríos y playas en cuatro estados ante crisis de contaminación hídrica

En el Día Mundial del Agua, autoridades y comunidades retiraron residuos en Oaxaca, Edomex, Nuevo León y Tamaulipas para frenar el deterioro de ecosistemas

Victor Hugo Solano

En este contexto, las jornadas también buscan fortalecer el tejido social en torno al cuidado del medio ambiente. La participación de comunidades locales refleja un cambio gradual en la percepción del agua como un recurso finito que requiere corresponsabilidad.

La Semarnat reiteró que continuará impulsando acciones de saneamiento ambiental de manera permanente, con el objetivo de reducir la contaminación en ríos y costas, y avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible.

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