Semarnat limpia ríos y playas en cuatro estados ante crisis de contaminación hídrica

En este contexto, las jornadas también buscan fortalecer el tejido social en torno al cuidado del medio ambiente. La participación de comunidades locales refleja un cambio gradual en la percepción del agua como un recurso finito que requiere corresponsabilidad.
La Semarnat reiteró que continuará impulsando acciones de saneamiento ambiental de manera permanente, con el objetivo de reducir la contaminación en ríos y costas, y avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible.
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En el marco del Día Mundial del Agua, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) desplegó una serie de jornadas de limpieza de ríos y playas en cuatro estados del país, una acción que no sólo busca retirar residuos, sino también enviar un mensaje urgente sobre la crisis ambiental que enfrentan los cuerpos de agua en México.
Las labores se realizaron de manera simultánea en puntos estratégicos de Oaxaca, Estado de México, Nuevo León y Tamaulipas, donde brigadas integradas por autoridades, comunidades y organismos del sector ambiental trabajaron en la recolección de desechos sólidos que contaminan ríos y zonas costeras.
En playas de Bahía de La Ventosa, en Salina Cruz; en el río Tejalpa, afluente del Lerma; en el río San Marcos y en el río La Silla, los participantes retiraron principalmente plásticos, PET, vidrio, aluminio, llantas y unicel, residuos que representan una de las principales amenazas para la biodiversidad acuática y la salud pública.
Más allá de la limpieza visible, estas acciones ponen sobre la mesa un problema estructural: la creciente acumulación de basura en ecosistemas hídricos, derivada de una gestión deficiente de residuos y de prácticas de consumo poco sostenibles. La contaminación de ríos en México no sólo afecta la calidad del agua, sino que también impacta la vida de comunidades que dependen de estos recursos para actividades cotidianas y productivas.
De acuerdo con la Semarnat, los residuos recolectados fueron canalizados para su disposición final adecuada, evitando que regresen a los cauces o terminen nuevamente en el entorno natural. Este proceso, aunque técnico, resulta clave para cerrar el ciclo de saneamiento y evitar la reincidencia del problema.
Las jornadas forman parte de una estrategia más amplia que contempla la restauración de ecosistemas acuáticos a lo largo de 2026, así como el fortalecimiento de la participación ciudadana en el cuidado del agua. En ese sentido, el gobierno federal ha vinculado estas acciones con la Estrategia Nacional de Limpieza y Conservación de Playas y Costas de México 2025-2030, así como con programas de rehabilitación de cuencas como Lerma-Santiago, Atoyac y Tula.
Especialistas coinciden en que este tipo de intervenciones, si bien necesarias, deben complementarse con políticas públicas de largo alcance que atiendan el origen del problema: la generación excesiva de residuos y la falta de cultura ambiental. La protección del agua en México exige no sólo limpieza, sino prevención, educación y regulación.
El desafío, sin embargo, es mayúsculo: cada año toneladas de residuos llegan a los cuerpos de agua del país. Frente a ello, iniciativas como estas representan un paso importante, pero también un recordatorio de que la crisis del agua no se resolverá únicamente con jornadas de limpieza, sino con un cambio profundo en la relación entre sociedad y naturaleza.