elsoldemexico
Méxicomartes, 21 de abril de 2026

Senado acota reforma a justicia administrativa y la regresa a Diputados

La Cámara alta fija plazo máximo de seis meses para juicios en vía sumaria y rechaza elevar el umbral de cuantía, por lo que devuelve el dictamen a San Lázaro

Rafael Ramírez / El Sol de México

Además, los senadores descartaron que la procedencia del juicio por cuantía se determine independientemente de si la resolución es de forma o de fondo, y sostuvieron la redacción original del artículo 63 de la ley.

Cambios y alcances de la reforma

El dictamen forma parte de una revisión más amplia al sistema de justicia administrativa que busca introducir mayor agilidad procesal y fortalecer el uso de herramientas digitales.

Entre los principales ajustes impulsados —en su mayoría por la Cámara de Diputados— destacan:

También se mantuvo como falta grave la emisión de actos administrativos contrarios a jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se ajustaron disposiciones sobre recusación de magistrados.

Choque de posturas

Desde la tribuna, Morena defendió el dictamen como una reforma orientada a modernizar la justicia administrativa sin debilitar la capacidad del Estado.

La senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath sostuvo que elevar la cuantía a 270 mil UMAS habría significado “dejar indefenso al Estado mexicano” en litigios donde están en juego recursos públicos.

En contraste, la oposición cuestionó que la reforma genere desequilibrios procesales a favor de la autoridad.

Soy reportero desde que los teléfonos tenían antena. Escribo del congreso y partidos políticos.

Rafael Ramirez
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Samuel García

El observador / Contracción a la vista ¿y el plan?

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / Autofin–Kapital, bajo la lupa

Sara Lovera - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Sara Lovera

Palabra de Antígona / Justicia para Edith Guadalupe

tag - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Martha Tagle

Mujeres: ¿son realmente prioridad?

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES