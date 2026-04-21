Senado acota reforma a justicia administrativa y la regresa a Diputados
La Cámara alta fija plazo máximo de seis meses para juicios en vía sumaria y rechaza elevar el umbral de cuantía, por lo que devuelve el dictamen a San Lázaro
Rafael Ramírez / El Sol de México
Además, los senadores descartaron que la procedencia del juicio por cuantía se determine independientemente de si la resolución es de forma o de fondo, y sostuvieron la redacción original del artículo 63 de la ley.
Cambios y alcances de la reforma
El dictamen forma parte de una revisión más amplia al sistema de justicia administrativa que busca introducir mayor agilidad procesal y fortalecer el uso de herramientas digitales.
Entre los principales ajustes impulsados —en su mayoría por la Cámara de Diputados— destacan:
También se mantuvo como falta grave la emisión de actos administrativos contrarios a jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se ajustaron disposiciones sobre recusación de magistrados.
Choque de posturas
Desde la tribuna, Morena defendió el dictamen como una reforma orientada a modernizar la justicia administrativa sin debilitar la capacidad del Estado.
La senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath sostuvo que elevar la cuantía a 270 mil UMAS habría significado “dejar indefenso al Estado mexicano” en litigios donde están en juego recursos públicos.
En contraste, la oposición cuestionó que la reforma genere desequilibrios procesales a favor de la autoridad.
Soy reportero desde que los teléfonos tenían antena. Escribo del congreso y partidos políticos.