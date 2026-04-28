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Méxicomartes, 28 de abril de 2026

Senado analiza acciones contra Maru Campos; Morena advierte traición a la patria

Morena plantea posibles responsabilidades por violación a la soberanía, el PAN defiende la coordinación estatal contra el crimen

Rafael Ramírez / El Sol de México

Soy reportero desde que los teléfonos tenían antena. Escribo del congreso y partidos políticos.

Rafael Ramirez
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