Senado analiza acciones contra Maru Campos; Morena advierte traición a la patria

El PAN acusó que el caso ha sido politizado por Morena, pese a que deriva de un operativo que permitió desmantelar uno de los narcolaboratorios más grandes del país / Foto: Galo Cañas Rodríguez / Cuartoscuro.com

El Senado de la República abrió este martes en el Pleno la discusión sobre la inasistencia de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, a la reunión de comisiones donde fue convocada para explicar la presencia de agentes extranjeros en operativos de seguridad en la entidad.

Desde Morena, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, advirtió que los hechos podrían constituir una violación grave al orden constitucional e incluso configurar el delito de traición a la patria, al señalar una posible intervención de agentes extranjeros sin la debida coordinación con la Federación.

El legislador detalló que la mandataria estatal declinó la invitación mediante un oficio enviado horas antes del encuentro, lo que obligó a cancelar la reunión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública.

En la misma línea, la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Lucía Trasviña, calificó los hechos como una “violación contundente a la soberanía nacional” y acusó un desacato institucional por parte de la gobernadora.

Sostuvo que la ausencia de Campos impidió un ejercicio republicano de rendición de cuentas y subrayó que el caso rebasa el ámbito local, al involucrar posibles transgresiones a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional. Además, cuestionó la legalidad de la unidad estatal creada para investigar los hechos, al considerar que se trata de facultades exclusivas de la Federación.

Las comisiones señalaron que, de confirmarse irregularidades, podrían derivarse responsabilidades administrativas, políticas o incluso penales, en un caso que —advirtieron— impacta directamente la seguridad nacional y el equilibrio del pacto federal.

En contraste, el PAN salió en defensa de la mandataria estatal. El senador Humberto Vázquez Robles sostuvo que la gobernadora priorizó la coordinación con el gobierno federal para garantizar resultados en las investigaciones, en lugar de acudir a una reunión que —dijo— carecía de condiciones de equilibrio institucional.

El panista acusó que el caso ha sido politizado por Morena, pese a que deriva de un operativo que permitió desmantelar uno de los narcolaboratorios más grandes del país, y consideró desproporcionadas las críticas contra el gobierno de Chihuahua.

Asimismo, advirtió que la defensa de la soberanía nacional no debe ser selectiva ni utilizada con fines políticos, al señalar que ello debilita la coordinación entre órdenes de gobierno en el combate al crimen organizado.

Finalmente, llamó a evitar juicios anticipados y a fortalecer los mecanismos de colaboración institucional, al sostener que “la soberanía no se defiende con discursos, sino con el control del territorio y la aplicación de la ley”.

A su vez, desde Movimiento Ciudadano, su coordinador parlamentario, el senador de Clemente Castañeda, sostuvo que la ausencia de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, no debe derivar en juicios anticipados, al considerar que el caso requiere un análisis objetivo antes de fincar responsabilidades. Señaló que, si bien la mandataria estatal está en el centro del debate, lo ocurrido evidencia fallas más amplias en el funcionamiento del Estado mexicano.

El legislador advirtió que existen omisiones tanto a nivel federal como local en el manejo del caso, al señalar deficiencias en la supervisión de agentes extranjeros, en la coordinación institucional y en la aplicación de los mecanismos previstos en la Ley de Seguridad Nacional. En ese sentido, afirmó que el problema no es aislado, sino reflejo de una falta de control y comunicación entre los distintos órdenes de gobierno.