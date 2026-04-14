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Méxicomartes, 14 de abril de 2026

Senado aprueba reforma constitucional para expedir Ley General en materia de feminicidio

La iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum para homologar tipos penales, sanciones y criterios de investigación en todo el país pasa a la Cámara de Diputados

Rafael Ramírez / El Sol de México

Durante la discusión, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, señaló que el dictamen pone sobre la mesa una “verdad incómoda”.

Desde la oposición, la senadora del PRI, Cristina Ruíz Sandoval, respaldó la reforma, pero advirtió que no será suficiente sin recursos y una estrategia integral.

Soy reportero desde que los teléfonos tenían antena. Escribo del congreso y partidos políticos.

Rafael Ramirez
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