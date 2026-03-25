Senado autoriza ingreso de 35 militares de EU para adiestramiento rumbo al Mundial 2026
De acuerdo con el dictamen, el objetivo es fortalecer las capacidades de respuesta de las Fuerzas Armadas mexicanas ante escenarios de riesgo
Rafael Ramírez / El Sol de México
El dictamen fue aprobado por el Pleno con 110 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones, a solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum. Tras su aval, fue remitido al Ejecutivo federal para los efectos constitucionales correspondientes.
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