Senado autoriza ingreso de 35 militares de EU para adiestramiento rumbo al Mundial 2026

De acuerdo con el dictamen, el objetivo es fortalecer las capacidades de respuesta de las Fuerzas Armadas mexicanas ante escenarios de riesgo

Rafael Ramírez / El Sol de México

El dictamen fue aprobado por el Pleno con 110 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones, a solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum. Tras su aval, fue remitido al Ejecutivo federal para los efectos constitucionales correspondientes.