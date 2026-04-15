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Méxicomiércoles, 15 de abril de 2026

Senado avala nueva Ley de Cine pese advertencia del PAN sobre discrecionalidad e ideologización

La nueva legislación incorpora plataformas digitales, mantiene cuota de pantalla para cine nacional y refuerza al IMCINE

Rafael Ramírez / El Sol de México

Con ello, se busca “cerrar vacíos regulatorios, reducir asimetrías entre agentes del sector y dotar de mayor certeza jurídica” a la industria.

PAN: avances, pero con riesgos

Desde la oposición, el PAN justificó su abstención al reconocer avances, pero advertir deficiencias estructurales.

También advirtió posibles conflictos con tratados internacionales y la falta de una política integral: “No se resuelve el problema estructural sobre la falta de inversión sostenida ni de certeza jurídica”.

El panista fue más allá al advertir un posible uso político de los recursos públicos: “Esta ley parece que puede ser otra intentona más de apoyar solamente a promoventes del régimen… para imponer una sola visión del país”.

Y remató: “No podemos pedir a nuestros creadores que hagan magia con migajas”.

Cambios limitados y desigualdad persistente advierte especialista

Destacó como avance la obligación de mantener en cartelera por al menos 14 días los estrenos nacionales, aunque consideró que el impacto es limitado.

Soy reportero desde que los teléfonos tenían antena. Escribo del congreso y partidos políticos.

Rafael Ramirez
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