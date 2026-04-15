Senado avala nueva Ley de Cine pese advertencia del PAN sobre discrecionalidad e ideologización

La nueva legislación incorpora plataformas digitales, mantiene cuota de pantalla para cine nacional y refuerza al IMCINE

Rafael Ramírez / El Sol de México

Con ello, se busca “cerrar vacíos regulatorios, reducir asimetrías entre agentes del sector y dotar de mayor certeza jurídica” a la industria.

PAN: avances, pero con riesgos

Desde la oposición, el PAN justificó su abstención al reconocer avances, pero advertir deficiencias estructurales.

También advirtió posibles conflictos con tratados internacionales y la falta de una política integral: “No se resuelve el problema estructural sobre la falta de inversión sostenida ni de certeza jurídica”.

El panista fue más allá al advertir un posible uso político de los recursos públicos: “Esta ley parece que puede ser otra intentona más de apoyar solamente a promoventes del régimen… para imponer una sola visión del país”.

Y remató: “No podemos pedir a nuestros creadores que hagan magia con migajas”.

Cambios limitados y desigualdad persistente advierte especialista

Destacó como avance la obligación de mantener en cartelera por al menos 14 días los estrenos nacionales, aunque consideró que el impacto es limitado.