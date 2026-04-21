Senado avala reforma de Sheinbaum que faculta a la SICT para construir hospitales

La medida aprobada por la Cámara alta no contempla recursos adicionales y da 180 días al Ejecutivo para su implementación

Rafael Ramírez / El Sol de México

¿Qué cambia con la reforma?

La modificación amplía las atribuciones de la SICT para que, a solicitud de autoridades federales y en coordinación con los tres órdenes de gobierno, pueda participar en:

• Construcción y ampliación de hospitales y centros de salud

• Equipamiento y rehabilitación de infraestructura médica

• Reconstrucción, reforzamiento y habilitación de instalaciones sanitarias

Sin recursos adicionales

El decreto establece que la implementación se realizará sin presupuesto extra. Las erogaciones deberán cubrirse con los recursos ya asignados a la SICT, lo que implica una redistribución interna del gasto.

Además, el Ejecutivo federal tendrá un plazo de 180 días hábiles para adecuar reglamentos y normas que permitan operar la reforma.

Argumentos a favor

Desde Morena, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Lilia Margarita Valdez, sostuvo que la reforma responde al rezago histórico en hospitales y busca evitar que se sigan construyendo “cascarones” sin funcionalidad.

Críticas por centralización

El senador Rolando Zapata argumentó que la infraestructura hospitalaria requiere alta especialización técnica y advirtió que delegar estas tareas a la SICT podría ralentizar los procesos constructivos.

También cuestionó que la dependencia ya acumula múltiples responsabilidades en infraestructura urbana, educativa y de transporte, lo que, a su juicio, complica aún más su capacidad de ejecución.

Con la aprobación en el Senado, el decreto fue turnado al Ejecutivo federal para su promulgación y entrada en vigor.