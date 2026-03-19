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Méxicojueves, 19 de marzo de 2026

Senado avala participación de 60 elementos de Marina para entrenamiento en EU

La Cámara alta autoriza por unanimidad la participación de elementos de élite de la Marina en un programa de capacitación en Mississippi, del 6 de abril al 30 de mayo

Rafael Ramírez / El Sol de México

Con esta autorización, el Senado da cumplimiento al marco constitucional que regula la salida de tropas nacionales al extranjero, en un contexto de cooperación con Estados Unidos en materia de defensa y seguridad.

Soy reportero desde que los teléfonos tenían antena. Escribo del congreso y partidos políticos.

Rafael Ramirez
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