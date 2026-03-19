Integrantes de la CNTE respondieron a Sheinbaum después de que señalara que existe un límite financiero para atender sus demandas

En la conmemoración de los 90 años de la FNSI, el titular de la STPS, Marath Bolaños, destacó que México se pone con los estándares internacionales con la jornada laboral de 40 horas

Los partidos denunciados no presentaron los medios de prueba para demostrar que la afiliación se hizo con su consentimiento

Con apoyo de la Guardia Nacional, Protección Civil, Cruz Roja y autoridades aeronáuticas, realizaron un ejercicio de simulación de un hecho aéreo de alto riesgo en donde hicieron uso de equipo especializado

Desde el puerto de Yucalpetén, organizaciones civiles y voluntarios preparan más de 30 toneladas de ayuda humanitaria con alimentos, medicamentos y productos esenciales para comunidades afectadas en la isla

La dependencia reiteró su compromiso de velar por la protección y la dignidad de las personas mexicanas en Estados Unidos

El sector empresarial advierte que la violencia ha comenzado a afectar a la población más vulnerable; niñas y niños han sido testigos de hechos delictivos en entornos escolares

Entre los supuestos, se planteó el secuestro de un alto diplomático extranjero y la colocación de una bomba cerca de una pantalla gigante donde aficionados se reúnen a ver un partido de futbol

Con esta autorización, el Senado da cumplimiento al marco constitucional que regula la salida de tropas nacionales al extranjero, en un contexto de cooperación con Estados Unidos en materia de defensa y seguridad.

La Cámara alta autoriza por unanimidad la participación de elementos de élite de la Marina en un programa de capacitación en Mississippi, del 6 de abril al 30 de mayo

El Senado de la República aprobó por unanimidad la salida de 60 elementos de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina para participar en un campamento de entrenamiento en Estados Unidos, como parte de los mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad.