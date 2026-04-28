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Méxicomartes, 28 de abril de 2026

Senado carece de facultades para citar a gobernadores a comparecer 

Según la Constitución, solo puede llamar a rendir cuentas a autoridades federales, así como a titulares de organismos autónomos

Pablo Rodríguez

Asimismo, el artículo 119 refuerza el principio federal al establecer que la intervención de los Poderes de la Unión en las entidades federativas debe darse bajo supuestos específicos, como invasión, violencia exterior o a solicitud expresa de los poderes locales.

El caso Chihuahua

La reunión estaba programada para este 28 de abril a las 11:00 horas en la sede del Senado, aunque un día antes César Jáuregui dejó el cargo como fiscal estatal. Mientras, por la mañana el Senado recibió un oficio en el que la gobernadora informaba que no asistirá.

Apasionado del arte, la cultura y la lectura, disfruto la música y la capoeira. Reportero interesado en derechos humanos y libertad de expresión

Pablo Javier Rodriguez Juarez
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