Senado carece de facultades para citar a gobernadores a comparecer 

Pablo Rodríguez

Asimismo, el artículo 119 refuerza el principio federal al establecer que la intervención de los Poderes de la Unión en las entidades federativas debe darse bajo supuestos específicos, como invasión, violencia exterior o a solicitud expresa de los poderes locales.

El caso Chihuahua

La reunión estaba programada para este 28 de abril a las 11:00 horas en la sede del Senado, aunque un día antes César Jáuregui dejó el cargo como fiscal estatal. Mientras, por la mañana el Senado recibió un oficio en el que la gobernadora informaba que no asistirá.