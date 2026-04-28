Senado carece de facultades para citar a gobernadores a comparecer 

Asimismo, el artículo 119 refuerza el principio federal al establecer que la intervención de los Poderes de la Unión en las entidades federativas debe darse bajo supuestos específicos, como invasión, violencia exterior o a solicitud expresa de los poderes locales.
El caso Chihuahua
La reunión estaba programada para este 28 de abril a las 11:00 horas en la sede del Senado, aunque un día antes César Jáuregui dejó el cargo como fiscal estatal. Mientras, por la mañana el Senado recibió un oficio en el que la gobernadora informaba que no asistirá.
La Presidenta señaló que la participación de elementos extranjeros en el operativo contra el narcotráfico en Chihuahua y sin notificar al Gobierno federal, no es un tema menor y debe seguirse investigando
Por medio de un oficio enviado al Senado de la República, la gobernadora argumentó que existe una Unidad Especializada que ya investiga los hechos ocurridos del 17 al 19 de abril, por lo que consideró inadecuado pronunciarse
La Agencia de Transformación Digital y Transformaciones informó que la construcción de la supecomputadora iniciará formalmente en junio en un terreno que ya tienen seleccionado por su capacidad energética
El Senado de la República carece de facultades para llamar a comparecer a cualquier autoridad estatal, por lo que un gobernador o gobernadora solo asistirán a mesas de trabajo en calidad de invitados y si ellos así lo deciden.
En términos constitucionales, el artículo 93 faculta a las Cámaras del Congreso a citar a comparecer a secretarios de Estado y funcionarios federales, así como a titulares de organismos autónomos, pero no contempla a gobernadores ni a funcionarios estatales.
Por su parte, el artículo 76 establece las atribuciones exclusivas del Senado, centradas principalmente en política exterior, ratificaciones y seguridad nacional, sin incluir la facultad de llamar a rendir cuentas a autoridades locales.
El pasado 22 de abril, la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado aprobó un dictamen para invitar a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, y al entonces fiscal estatal, César Gustavo Jáuregui, a una reunión de trabajo para que informaran sobre el operativo en que participaron dos agentes estadounidenses.
De acuerdo con el Título Séptimo de dicha ley, la actuación de agentes extranjeros en México debe darse exclusivamente bajo mecanismos formales de cooperación y sin ejercer funciones propias de las autoridades nacionales. Además, el artículo 70 establece que cualquier reunión con estos agentes debe ser autorizada previamente por el Grupo de Alto Nivel de Seguridad y contar con la presencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
El conflicto surgió luego de que autoridades federales señalaran que no tenían conocimiento del ingreso de estos agentes al país. Previamente, el entonces fiscal de Chihuahua había declarado que los estadounidenses se encontraban en la entidad por labores de asesoría y capacitación en el uso de drones.
El dictamen aprobado por mayoría incluyó una modificación propuesta por el senador Ignacio Mier Velazco, en la que se amplía el alcance del llamado, al señalar posibles violaciones a la Constitución, a la Ley de Seguridad Nacional, así como omisiones de información y fallas en la coordinación con la Federación.
El senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, sostuvo que el acuerdo carece de sustento constitucional y responde más a motivaciones políticas. Argumentó que las autoridades estatales no están obligadas a rendir cuentas ante el Senado, sino ante sus congresos locales y los mecanismos de control establecidos.
“No existe una condición de normas constitucionales que debamos de resolver, no hay una interpretación de la carta magna que esta comisión deba de esclarecer. La Gobernadora de Chihuahua, el Fiscal General estado no le rinden cuentas a este senado, le rinden cuentas al congreso del estado de chihuahua, le rinden cuentas a la ciudadanía y a las instancias de supervisión y de control que la ley local y federal establecen para tal efecto”, expresó Luis Donaldo Colosio.
Ante este marco legal, el propio presidente de la comisión, Óscar Cantón Zetina reconoció que la invitación no es vinculante. En caso de que la gobernadora decline asistir, no existirían sanciones ni implicaría responsabilidad penal, ya que correspondería a otras instancias determinar posibles irregularidades.