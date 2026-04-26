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Méxicodomingo, 26 de abril de 2026

Senado confirma comparecencia de Ernestina Godoy y cita a Maru Campos por agentes de EU en Chihuahua

La fiscal explicará el Plan Estratégico de Procuración de Justicia, mientras la gobernadora de Chihuahua también deberá acudir ante las comisiones de seguridad

Rafael Ramírez / El Sol de México

La cita se da en el contexto de los hechos relacionados con la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua, tema que ha generado debate en el Senado en los últimos días.

Castillo Juárez explicó que estos temas formarán parte de la agenda prioritaria que será definida por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la recta final del periodo ordinario de sesiones.

Además de estas comparecencias, el Senado prevé recibir a la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, quien presentará su informe anual ante la Comisión de Hacienda.

En materia legislativa, la senadora señaló que se dará seguimiento a la reforma constitucional en materia de feminicidio, en espera de que sea aprobada por la mayoría de los congresos locales para emitir su declaratoria de constitucionalidad.

Finalmente, adelantó que el Senado aprobará la integración de la Comisión Permanente, que operará durante el receso legislativo de mayo a agosto, y la cual —precisó— será presidida por ella.

Soy reportero desde que los teléfonos tenían antena. Escribo del congreso y partidos políticos.

Rafael Ramirez
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