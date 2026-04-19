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Méxicodomingo, 19 de abril de 2026

Senado discutirá reforma de Sheinbaum en materia de vivienda y ajustes a fiscalización

La reforma de Sheinbaum en materia de vivienda podría votarse el martes; también se discutirán cambios para fortalecer la ASF, infraestructura hospitalaria y temas de seguridad

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Rafael Ramírez / El Sol de México

La propuesta forma parte del Programa de Vivienda para el Bienestar, que plantea la construcción de un millón de viviendas hacia 2030 y busca que el Estado recupere un papel activo como constructor y facilitador del derecho a la vivienda, en contraste con el modelo predominantemente inmobiliario de las últimas décadas.

Además de este tema, el Senado prevé recibir 11 minutas provenientes de la Cámara de Diputados, así como el Plan Estratégico de la Fiscalía General de la República, documentos que serán turnados a comisiones para su análisis.

De manera paralela, el Senado dará seguimiento al proceso legislativo de la reforma constitucional en materia de feminicidio, que actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados.

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Soy reportero desde que los teléfonos tenían antena. Escribo del congreso y partidos políticos.

Rafael Ramirez
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