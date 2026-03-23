Senado pospone discusión del plan B electoral por ajustes en la redacción y tras observaciones del INE

El coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier, confirmó ajustes de última hora en la redacción sobre la integración de los ayuntamientos, de cabildos, austeridad y límites salariales

Rafael Ramírez / El Sol de México

“Se está haciendo una revisión muy cuidadosa para no contravenir el federalismo y evitar que donde hoy hay menos integrantes, la reforma provoque un crecimiento automático que rompa con el principio de austeridad”, explicó.

Mier detalló que el análisis incluye la revisión de marcos legales en las 31 entidades federativas, así como consultas con gobernadores ante la preocupación de posibles efectos no previstos en la integración de los ayuntamientos.

El senador indicó que una de las alternativas en discusión es modificar el rango de integración de los cabildos —planteado inicialmente entre 7 y 15 integrantes— para permitir mayor flexibilidad sin obligar a incrementos en municipios pequeños.

Revocación de mandato, sin cambios

Sobre la revocación de mandato, uno de los puntos más controvertidos de la iniciativa, Ignacio Mier fue enfático en que no habrá modificaciones.

Ese tema no tiene cambios. Ya lo señaló la presidenta, no es lo que se está revisando ahora. Se mantiene en el tercer o cuarto año del ejercicio constitucional

En cuanto al proceso legislativo, el coordinador de Morena señaló que el dictamen podría quedar listo en las próximas horas, aunque reconoció que las comisiones aún no han formalizado la nueva fecha de discusión.

Explicó que existen dos rutas: circular el proyecto en sus términos originales y modificarlo mediante reservas, o bien presentar directamente un dictamen ajustado que incorpore los cambios acordados.

Lo más prudente es circular ya un dictamen que apunte a lo que se va a discutir en comisiones y en el Pleno

Añadió que, una vez distribuido el documento y cumplido el plazo reglamentario de 12 horas, las comisiones podrían sesionar este martes con la intención de llevar la reforma al Pleno en los próximos días.

Respecto al respaldo del Partido del Trabajo, aliado de Morena, Mier evitó anticipar el sentido del voto, aunque lo calificó como un “aliado incondicional”.

Finalmente, subrayó el papel del Instituto Nacional Electoral (INE) como garante del proceso democrático y confirmó que sostendría un encuentro con su presidenta.

“La presidenta del INE es fundamental, es el árbitro que garantiza la certeza, la legalidad y la imparcialidad”, concluyó.

Por su parte, Óscar Cantón Zetina aseguró que todavía existe posibilidad de aprobar el dictamen esta misma semana y, si no ocurre, sería durante abril o incluso mayo, sin poner en riesgo su entrada en vigor para el proceso electoral de 2027.

“No tenemos ningún problema en cuanto a los tiempos. Esta iniciativa presidencial de la presidenta Claudia Sheinbaum será aprobada para que entre en vigor en 2027. Ni duda cabe”, afirmó.