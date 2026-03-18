Senado ratifica a Víctor Manuel Aguilar Pérez como embajador de México ante la OMC

El nombramiento fue aprobado con 76 votos a favor de Morena y aliados; el nuevo representante impulsará una estrategia para defender intereses comerciales y reformar el sistema multilateral

Rafael Ramírez / El Sol de México

El nombramiento fue avalado con 76 votos a favor de Morena y sus aliados, 18 en contra y una abstención del senador sin partido Manlio Fabio Beltrones.

También subrayó la necesidad de una reforma integral del organismo para atender retos actuales como las nuevas tecnologías, el cambio climático y la equidad de género, además de fortalecer los procesos internos y la toma de decisiones.

Al presentar el dictamen de su nombramiento, la senadora morenista Beatriz Mojica Morga afirmó que el proceso de evaluación fue riguroso y apegado a las facultades constitucionales del Senado.

Asimismo, subrayó que su programa de trabajo se centra en la defensa del sistema multilateral, su modernización, el fortalecimiento de los mecanismos de solución de controversias y la promoción activa de los intereses del país.

Es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y cuenta con una maestría en Economía por El Colegio de México.