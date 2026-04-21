Senado recibe a Alto Comisionado de la ONU; oposición y Morena confrontan posturas sobre desapariciones

Durante la visita de Volker Türk al Senado, PAN y Morena expusieron visiones encontradas sobre la crisis de desapariciones en México en el encuentro

Rafael Ramírez / El Sol de México

En contraste, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, afirmó que el encuentro permitió al Alto Comisionado escuchar “dos versiones” sobre la situación del país.

“Por un lado, el oficialismo negó que exista desaparición forzada y repitió los argumentos que ya conocemos. Pero también escuchó a la oposición, donde señalamos una crisis brutal: hoy desaparecen en promedio 34 personas al día”, sostuvo.

El panista dijo que el funcionario de la ONU respaldó el informe del comité de expertos sobre desapariciones y realizó un llamado a la apertura por parte del gobierno mexicano.

Asimismo, aseguró que Türk reconoció que existen regiones del país bajo control del crimen organizado y subrayó la necesidad de implementar estrategias de largo plazo para enfrentar el problema.

Desde Morena, el coordinador de este grupo parlamentario y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier Velazco, destacó que “el diálogo abierto siempre será fundamental para la democracia”.

Sostuvo además que prevaleció un ambiente de “diálogo, acuerdo y colaboración” y aseguró que el Alto Comisionado valoró las reformas impulsadas en materia de atención a víctimas y coordinación institucional.

“El llamado fue a fortalecer el diálogo y encontrar soluciones. No planteó endurecer la legislación, sino destacó las reformas que ya se han realizado”, afirmó.

Por su parte, el senador morenista Alejandro Murat Hinojosa señaló que el encuentro envió un mensaje de que México es una democracia “sólida y plural”, con apertura a la cooperación internacional.