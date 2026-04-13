Senado recibe aviso de viaje de Sheinbaum a España para cumbre en Barcelona

La presidenta notificó su salida del país del 16 al 19 de abril para participar en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia

Rafael Ramírez / El Sol de México

La comunicación oficial, firmada por la titular de Gobernación, establece que una vez concluido el viaje el Ejecutivo federal deberá remitir al Congreso un informe detallado sobre los resultados y acuerdos alcanzados durante la visita.

La notificación se da en medio de la agenda internacional del gobierno mexicano, que ha buscado reforzar su presencia en foros multilaterales y espacios de diálogo entre gobiernos progresistas.

Desde que asumió la Presidencia en octubre de 2024, Claudia Sheinbaum ha realizado un número limitado de salidas al extranjero, manteniendo una política de viajes internacionales acotados y enfocados en foros multilaterales y encuentros estratégicos.