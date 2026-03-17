Senado recibe Plan B de Sheinbaum; plantea recorte presupuestal y cambios a revocación de mandato

La iniciativa propone reducir 15% el gasto del Senado, limitar prestaciones de órganos electorales y ampliar el alcance de la revocación de mandato

Rafael Ramírez / El Sol de México

¿Qué plantea el Plan B de Sheinbaum sobre la revocación de mandato?

Además, se abre la posibilidad de que la persona titular del Ejecutivo federal pueda participar en la promoción del proceso y llamar al voto a su favor, bajo las reglas que establezca la ley.