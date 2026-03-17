Senado recibe Plan B de Sheinbaum; plantea recorte presupuestal y cambios a revocación de mandato
La iniciativa propone reducir 15% el gasto del Senado, limitar prestaciones de órganos electorales y ampliar el alcance de la revocación de mandato
Rafael Ramírez / El Sol de México
¿Qué plantea el Plan B de Sheinbaum sobre la revocación de mandato?
Además, se abre la posibilidad de que la persona titular del Ejecutivo federal pueda participar en la promoción del proceso y llamar al voto a su favor, bajo las reglas que establezca la ley.
El documento también propone
Soy reportero desde que los teléfonos tenían antena. Escribo del congreso y partidos políticos.