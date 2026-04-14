Senado toma protesta a Alfredo Navarrete como vocal del IPAB y a 3 personas juzgadoras

Con 90 votos a favor, el Pleno aprobó la designación en el IPAB; previamente, la Cámara alta formalizó la incorporación de tres personas juzgadoras

Rafael Ramírez / El Sol de México

Se trata de Yolanda Romero Vázquez y Alejandro Perea Ramírez, como magistrada y magistrado de Circuito, respectivamente, así como de Amalia Irandery Ortiz Armendáriz, designada como jueza de Distrito, quienes recibieron la constancia correspondiente.

Para la jueza de distrito, precisó que el encargo inicia en la misma fecha, pero se limitará al tiempo restante del nombramiento, bajo las mismas condiciones de asignación por parte del órgano administrativo del Poder Judicial.

Como antecedente, la Mesa Directiva recordó que el pasado 8 de abril el Pleno aprobó el acuerdo para convocar a estas personas a rendir protesta, paso indispensable para formalizar su integración.