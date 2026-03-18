Senado turna a comisiones el plan B electoral de Sheinbaum; Morena prevé ajustes por omisiones

La iniciativa fue enviada a Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos; Morena anticipa cambios en revocación de mandato, paridad de género y número de regidores

Rafael Ramírez / El Sol de México

Durante la sesión del Pleno, la presidenta de la Cámara alta, Laura Itzel Castillo, informó que la propuesta fue enviada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos para su análisis y dictaminación.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, reconoció que la iniciativa presenta omisiones e imprecisiones, por lo que adelantó al menos tres ajustes relevantes.

Cantón Zetina aclaró que la intención no es permitir la promoción personal, sino garantizar la difusión del ejercicio democrático.

“Está muy clara la intención de la presidenta, no es promocionarse ella, no es buscar un voto para ella; es lo que significa para un proceso democrático la revocación de mandato. Tendremos que dejarlo muy claro”, señaló.

Agregó que se establecerá de forma explícita que la mandataria únicamente podrá informar sobre el proceso, sin convocar a votar a su favor.

Otro ajuste será incorporar la paridad de género en la integración de los ayuntamientos, luego de que este principio fue omitido en la propuesta original por un error técnico.

PAN acusa distorsión en revocación de mandato

El PAN endureció este martes su embestida contra el llamado plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum y lo describió como una maniobra para colocar a la titular del Ejecutivo en campaña rumbo a 2027 bajo el disfraz de una revocación de mandato.

El dirigente nacional del blanquiazul, Jorge Romero Herrera, acompañado por los coordinadores parlamentarios Ricardo Anaya y Elías Lixa, afirmó que su partido votará en contra de la propuesta de reforma electoral.

Acusó que el verdadero propósito del plan B es permitir que Sheinbaum haga campaña desde el poder con todos los recursos políticos y mediáticos del Estado, sin competencia real en el debate público.

“Usar como pretexto una revocación de mandato para que una persona en particular con todo el aparato del poder pueda hacer campaña”, reprochó Romero Herrera.

Lejos de mostrarse preocupado por una eventual aparición de Sheinbaum en la boleta de 2027, el dirigente panista dijo que el cálculo de Morena podría salir mal y consideró que un ejercicio de esa naturaleza exhibiría el desgaste del oficialismo.

“No nos preocupa que la presidenta esté en la boleta en el 2027”, aseguró a El Sol de México a pregunta expresa. “Están desde el Gobierno federal haciendo quizás el peor cálculo que hayan hecho”, dijo Romero.

Incluso sostuvo que la mandataria ha caído en aprobación y retó al oficialismo a medir su fuerza en una jornada constitucional, no en un ejercicio controlado políticamente como, dijo, ocurrió con la consulta de revocación del sexenio pasado.