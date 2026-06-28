elsoldemexico
Méxicodomingo, 28 de junio de 2026

Senadora Verónica Díaz entra a la contienda por Zacatecas con apuesta al trabajo territorial

La senadora con licencia aseguró que “es tiempo de mujeres” y anunció que recorrerá los 58 municipios para fortalecer la organización territorial del movimiento rumbo al proceso interno de Morena

Síguenos en:whatsappgoogle

Rafael Ramírez / El Sol de México

HClqoasawAA_3jP
Rafael Ramirez
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

Indeleble_desaparecidos
MÉXICO

La institución para los desaparecidos que desapareció 

Creado para coordinar la respuesta nacional a la crisis forense, el Centro Nacional de Identificación Humana prometió devolver nombre e identidad a miles de personas desaparecidas. Cuatro años después, sus atribuciones y resultados siguen siendo difíciles de precisar, mientras casos como el de Aldair Leos Lira continuaron dependiendo de las fiscalías y modelos regionales como el de Coahuila avanzan por una ruta distinta

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Joel Hernández Santiago

Hojas de papel volando / “Árbol de la esperanza, mantente firme”

a1154552-6c2c-4c57-a494-7856e1860862 - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Opinión 51

Raquel López-Portillo / Las herederas del poder: Sheinbaum y Valencia

image
Boris Berenzon Gorn

La fragilidad del bien en tiempos de algoritmos

delia nueva - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Delia Angélica Ortiz

Mi mamá y el sexo / Entre“Jochis” y “cosplay”: el nuevo slang para la diversidad sexual

LO+RECIENTE

horoscopelarge

Newsletter

¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.

CARTONES