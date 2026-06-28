Senadora Verónica Díaz entra a la contienda por Zacatecas con apuesta al trabajo territorial
La senadora con licencia aseguró que “es tiempo de mujeres” y anunció que recorrerá los 58 municipios para fortalecer la organización territorial del movimiento rumbo al proceso interno de Morena
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