La estrategia busca contener la varroasis, una enfermedad causada por un ácaro que provoca deformaciones en las abejas y reduce su capacidad para polinizar cultivos

Bertha Becerra / El Sol de México

Esta campaña busca brindar diagnósticos oportunos que permitan conocer los niveles de infestación de la varroasis, una enfermedad causada por un ácaro que provoca deformaciones en las abejas y reduce su capacidad para polinizar cultivos.

Las abejas son susceptibles a problemas sanitarios como el ácaro varroa que ocasiona la varroasis, que se considera la peor enfermedad de este insecto a nivel mundial.

Este ácaro las afecta no solo en su estado adulto, sino que provoca disminución de nacimientos, deformaciones de alas y abdomen, desorientación. menor secreción de cera y disminución de la producción de miel.

Dicho parásito disminuye la capacidad de las abejas para recolectar néctar, polen, agua y propóleo de las flores.

Las abejas, junto con las mariposas, pájaros, polillas, escarabajos y murciélagos, realizan la polinización de la gran mayoría de los cultivos agrícolas. Recolectan el polen de las plantas y lo transportan hacia otra flor para fecundar.

Contribuyen así a la producción de semillas de frutas y hortalizas como frijol, chile, tomate, calabaza, jitomate, ciruela, mango, manzana, guayaba y café.

De esta forma, Senasica busca llevar a cabo los tratamientos adecuados y fortalecer la capacitación de las y los apicultores sobre el impacto y alternativas de control de esta enfermedad en las abejas.

Se menciona que la enfermedad ocurre cuando el ácaro se adhiere a una abeja al realizar su labor pecoreadora, es decir, cuando recolecta néctar, polen, agua y propóleo de las flores. Y transmite el ácaro cuando regresa a las colonias, donde se reproduce y sus larvas infectan a un mayor número de abejas.

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Resultado de este trabajo coordinado entre el Senasica y los apicultores los consumidores de México y otros 28 países, tienen acceso a más de 57 mil toneladas anuales de miel con altos estándares sanitarios y de calidad.

Con información de EFE