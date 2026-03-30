Senasica refuerza inspección en 97 puntos de entrada al país durante Semana Santa

Para evitar el ingreso de productos agropecuarios, acuícolas y pesqueros que pudieran ser portadores de plagas y enfermedades

Bertha Becerra / El Sol de México

El objetivo es garantizar la protección a la producción local, el abasto nacional de alimentos y al mismo tiempo, cuidar el patrimonio de las y los productores del campo y las costas mexicanas.

Cuentan además con el apoyo de 70 inspectores caninos, quienes tienen la capacidad de revisar 10 maletas por minuto en los puntos de ingreso al país.

Informa la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), que la cooperación y sensibilización de los vacacionistas es vital para estas labores preventivas.

En la página o la aplicación Senasica Trámites y Servicios se pueden consultar los productos permitidos y prohibidos en el territorio nacional.

Las acciones de inspección se reforzaron ante la presencia de gusano barrenador del ganado (GBG) en el país, con la intención de verificar la ausencia de la plaga en las mascotas que acompañan a las personas.

Los viajeros pueden informarse en la dirección en línea de la Senasica sobre los requisitos que deben cumplir para viajar con perros y gatos.

Así como del certificado de salud de la mascota que deben presentar en las Oficinas de Inspección de Sanidad Agropecuaria (OISA) para obtener de manera gratuita un Certificado Zoosanitario de Importación.