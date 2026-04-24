Sentencian a 20 exfuncionarios de Edomex detenidos durante “Operación Enjambre”

Entre los sentenciados se encuentra Adrián Mauricio Sánchez Mitre, exdirector de Seguridad Pública de Nicolás Romero, quien fue condenado a 190 años de prisión

Ariadna Lobo

Entre los sentenciados se encuentra Adrián Mauricio Sánchez Mitre, exdirector de Seguridad Pública de Nicolás Romero, quien fue condenado a 190 años de prisión por homicidio y secuestro exprés con fines de robo y extorsión.

Eulises González Hernández, exdirector de Seguridad Pública de Acambay, también fue sentenciado por los delitos de desaparición forzada y extorsión, por lo que fue condenado a 116 años de prisión.

El 16 de diciembre de 2025, María Elena Martínez Robles, expresidenta municipal de Amanalco, fue sentenciada a 70 años de prisión por el delito de homicidio en agravio de integrantes de su administración.

Otros nueve expolicías municipales fueron condenados a más de 40 años de prisión por homicidio calificado.