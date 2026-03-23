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Méxicolunes, 23 de marzo de 2026

Sentencian a mujer estadounidense a 25 años de prisión por abusar de un menor en Veracruz

La investigación del caso se originó después de que autoridades estadounidenses descubrieran videos sobre actos sexuales ilícitos que circulaban en internet

Pablo Rodríguez

Además la dependencia del gobierno estadounidense, informó que en uno de los videos, la víctima al intentar escapar fue retenida por Anika.

Las autoridades tuvieron conocimiento del caso tras detectar la circulación de dichos materiales en internet, lo que permitió iniciar la investigación correspondiente.

En la investigación también participaron oficinas del FBI en Ciudad de México y Washington. 

Las autoridades señalaron que el proceso forma parte de una estrategia para combatir la explotación sexual infantil denominado Proyecto Infancia Segura.

Apasionado del arte, la cultura y la lectura, disfruto la música y la capoeira. Reportero interesado en derechos humanos y libertad de expresión

Pablo Javier Rodriguez Juarez
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