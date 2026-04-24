SEP inicia jornada de alfabetización masiva para adultos en todo el país
En el portal institucional del INEA se podrán consultar los espacios habilitados para la incorporación a esta iniciativa
Rafael García
Indicó que se dará espacio a la reincorporación de personas que, por alguna razón, no concluyeron su proceso educativo y deseen retomarlo.
Detalló que en el portal institucional del INEA se podrán consultar los espacios habilitados para la incorporación y se dispondrá de una plataforma para el seguimiento de los logros obtenidos durante el desarrollo de la Jornada.
Además, aseguró, las personas que se inscriban a los servicios educativos del INEA recibirán de manera gratuita materiales de estudio y el acompañamiento de personal capacitado durante todo su proceso de alfabetización.
Buscando historias. Egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Formado en la calle. Cubro temas electorales y educación.Aprendo todos los días de este oficio.Estoy escuchando a Wos (no importa cuándo estés leyendo esto).