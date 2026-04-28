El titular de la SEP llamó a una mesa técnica, pues dijo que sus demandas no se van a resolver únicamente con debate político

Laura Arana y Rafael García

Recordó que esta mesa técnica a la que llamó a representantes del magisterio está disponible desde octubre de 2024, pero por alguna u otra razón no se ha podido conformar.

Mario Delgado dice que el gobierno no está de acuerdo con el sistema individual de Afores

Sin embargo, indicó que ya no se puede recuperar ese dinero que no se ahorró en 19 años, pero sí hay alternativas.

Una de ellas, explicó, consiste en que el Estado mexicano aporte recursos a estas pensiones , a fin de que la bolsa pueda ser más grande.

Además, recordó que con el sistema de pensiones para el bienestar que implementó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la situación ya no es como era antes.