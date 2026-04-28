elsoldemexico
Méxicomartes, 28 de abril de 2026

Mario Delgado pide a la CNTE no obstaculizar el Mundial; llama a mesa de diálogo para resolver sus demandas

El titular de la SEP llamó a una mesa técnica, pues dijo que sus demandas no se van a resolver únicamente con debate político

Laura Arana y Rafael García

Recordó que esta mesa técnica a la que llamó a representantes del magisterio está disponible desde octubre de 2024, pero por alguna u otra razón no se ha podido conformar.

Mario Delgado dice que el gobierno no está de acuerdo con el sistema individual de Afores

Sin embargo, indicó que ya no se puede recuperar ese dinero que no se ahorró en 19 años, pero sí hay alternativas.

Una de ellas, explicó, consiste en que el Estado mexicano aporte recursos a estas pensiones, a fin de que la bolsa pueda ser más grande.

Además, recordó que con el sistema de pensiones para el bienestar que implementó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la situación ya no es como era antes.

Recordó que durante los gobiernos neoliberales las demandas de la CNTE no eran atendidas, por lo que ya es un avance el diálogo que este gobierno ha entablado con ellos.

Buscando historias. Egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Formado en la calle. Cubro temas electorales y educación.Aprendo todos los días de este oficio.Estoy escuchando a Wos (no importa cuándo estés leyendo esto).

Rafael Alfaro Garcia - Yesica Cadena
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

Sara Lovera - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Sara Lovera

Palabra de Antígona / Querida Fátima

tag - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Martha Tagle

México ante la ONU

image
Vicente Gutiérrez Camposeco

Mexicanos perciben inseguridad a la baja

image
Anáhuac Global

Refutando al presidente Putin

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES