Mario Delgado pide a la CNTE no obstaculizar el Mundial; llama a mesa de diálogo para resolver sus demandas
El titular de la SEP llamó a una mesa técnica, pues dijo que sus demandas no se van a resolver únicamente con debate político
Laura Arana y Rafael García
Recordó que esta
Mario Delgado dice que el gobierno no está de acuerdo con el sistema individual de Afores
Sin embargo, indicó que ya no se puede recuperar ese dinero que no se ahorró en 19 años, pero sí hay alternativas.
Una de ellas, explicó, consiste en que el Estado mexicano aporte recursos a estas
Además, recordó que con el sistema de pensiones para el bienestar que implementó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la situación ya no es como era antes.
Recordó que durante los
Buscando historias. Egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Formado en la calle. Cubro temas electorales y educación.Aprendo todos los días de este oficio.Estoy escuchando a Wos (no importa cuándo estés leyendo esto).