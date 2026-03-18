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Méxicomiércoles, 18 de marzo de 2026

SEP se reunirá con la CNTE durante paro de 72 horas: Sheinbaum

La mandataria federal dijo que la reunión con el magisterio será encabezada con la SEP para atender las demandas factibles de atender

Jorge Salcedo / El Sol de México

Los maestros exigen desechar la Ley del ISSSTE en el país, al igual que algunos puntos de la reforma educativa de 2019 y conseguir un aumento salarial que han exigido desde 2024.

Sobre las amenazas del magisterio para boicotear el Mundial de la FIFA que se celebrará en tres ciudades del país, la mandataria dijo que se mantiene un diálogo permanente con los maestros para resolver sus peticiones.

Reportero de medio ambiente, derechos humanos y temas religiosos. Me gusta contar historias en las que se cruzan la ciencia, la vida cotidiana y los números. Ciclista urbano, cocinero ocasional y amante del café de especialidad.

Jorge Salcedo
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