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Méxicomiércoles, 15 de abril de 2026

“Ser miembro de un grupo vulnerable no da ventaja”, dice Roberto Carlos Félix, aspirante a Consejería del INE

Roberto Carlos Félix López se registró como parte de la comunidad LGBTTIQ+ en el concurso para las tres consejerías libres del Instituto

Rafael García

Agregó que este registro con autoadscripción no es otra cosa más que potenciar la igualdad de oportunidades, “pero de ninguna manera puede darte algún tipo de ventaja”.

Recordó que históricamente, muchas personas no pudieron participar en estos procesos por ser parte de la comunidad LGBTTIQ+.

Señaló que el hecho de presentarse como miembro de la comunidad es algo que se debe entender en el sentir y en la forma de ser de las personas.

Aseguró que no está orientado por Taddei para ocupar este cargo, pues sólo lo ve como un crecimiento profesional.

Respecto al trabajo que ha hecho el Comité Técnico de Evaluación, se dijo seguro de que ha habido certeza, discreción y transparencia en el proceso.

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