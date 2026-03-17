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Méxicomartes, 17 de marzo de 2026

Sergio Mayer regresa a la Cámara de Diputados tras ser eliminado de La Casa de los Famosos, confirma Monreal

Ricardo Monreal explicó que no puede pedir a Sergio Mayer que se separe de la bancada de Morena si no hay una instrucción de la Comisión de Honestidad y Justicia del partido

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

Inclusive, la dirigencia nacional de Morena se deslindó del actor e inició un proceso en su contra a través de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido.

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ANÁLISIS

A la Sombra / Sergio Mayer

Sergio Mayer podría ser separado de la bancada de Morena solo con sanción del partido

“Entonces, yo tengo una buena opinión de Luis, hizo bien su trabajo, pero ahí no puedo hacer nada cuando el diputado solicita su reincorporación”, agregó el coordinador morenista.

Poeta y periodista que navega entre versos y datos duros. Reportero de Presidencia; también le sigo los pasos al Legislativo.

Atzayacatl Cabrera
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