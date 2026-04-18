Con esta estrategia se pretende que la ciudadanía acuda a su clínica más cercana sin importar su derechohabiencia

Montserrat Maldonado

Con esto ya suman cuatro estrategias que se han implementado en el país con la misma meta: dos desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y uno con Vicente Fox.

Seguro Popular

En 2003, durante el primer gobierno federal del Partido Acción Nacional (PAN), que encabezó el entonces presidente Vicente Fox, se creó el Seguro Popular.

Te puede interesar: Poca afluencia en primeros días del registro al Servicio Universal de Salud

Este programa entró en operación formal el 1 de enero de 2004 y se diseñó con el fin de atender a la población sin seguridad social.

De acuerdo con su página , su propósito era brindar protección a la población no derechohabiente mediante un seguro de salud público y voluntario, orientado a reducir los gastos médicos de bolsillo y fomentar la atención oportuna a la salud.

Entre sus propósitos destacaban lograr disminuir: el gasto de bolsillo, reducir el riesgo de empobrecimiento a familias y preservar la salud de las familias afiliadas.

A esta propuesta se podían incorporar grupos organizados de la sociedad, como uniones de taxistas, voceadores, músicos independientes, comerciantes organizados, autoempleados, etc.

Sin embargo, 14 años después, comenzaron a hacerse señalamientos sobre las fallas del programa.

Lo que los auditores encontraron es que en 2017, el programa falló en beneficiar a la población objetivo e incluso la cobertura había disminuido.

En diciembre de 2018, llegaría al Gobierno Federal el partido de Morena encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Insabi y su corta duración

Al inicio de su gobierno, López Obrador sostuvo que el Seguro Popular sería sustituido por un sistema de salud pública que garantice atención médica de calidad y medicamentos gratuitos.

En más de una ocasión, el mandatario atacó al Seguro Popular y decía que no era “ni seguro ni popular”.

Así nació en 2020 el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), el nuevo sistema de atención médica dedicado a quienes no cuentan con seguridad social, y que se centraría en la atención primaria de la salud y en las redes integradas.

Para julio de 2024 y durante una conferencia de prensa, el presidente López Obrador reconoció que falló el Instituto ya que “tuvo un tropiezo financiero y hubo muchas resistencias”.

López Obrador consideró que el Insabi tuvo varios factores en su contra, entre ellos que no tenía una legislación para la compra de medicamentos en el extranjero, el reparto y distribución de insumos a clínicas y hospitales.

A pesar de ello, consideró que el Insabi solo fue una institución creada para sentar las bases para la federalización del sistema de salud con la que se implementó el IMSS-Bienestar.

“Sirvió para eso y otras cosas, pero no era lo que originalmente estábamos pensando. Ahí tuvimos un tropiezo administrativo, se corrigió y ahí vamos”, apuntó.

Nacimiento del IMSS Bienestar

Sin embargo, desde 2019, cuando el gobierno federal comenzó la desaparición del Seguro Popular, los gobiernos estatales de oposición se rehusaron a afiliarse al Insabi y aplicaron sus propias estrategias para dar servicios médicos a las capas más pobres del país.

En cambio, los gobiernos emanados de Morena y partidos aliados, sí se adhirieron al instituto y posteriormente al IMSS-Bienestar.

En el documento, el Coneval sostuvo que “ninguno de los servicios de salud, pero especialmente el destinado a población sin seguridad social, garantiza una atención con calidad homologada”.

Servicio Universal de Salud

Ahora, la apuesta del Gobierno Federal es unir las instituciones públicas de salud en una sola red.

La credencial de salud estará asociada al expediente clínico electrónico a través del cual el personal podrá visualizar datos como antecedentes médicos, diagnósticos, tratamientos, estudios de laboratorio, estudios de gabinete y vacunación.