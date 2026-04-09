Sheinbaum abre la puerta a propuesta para revocar a jueces mediante reforma constitucional

Sheinbaum destaca que México es de los pocos países donde jueces, magistrados y ministros son elegidos por votaciones

Pablo Rodríguez

La presidenta Claudia Sheinbaum planteó que ciudadanos y partidos políticos pueden impulsar una iniciativa para establecer la revocación de jueces.

En este sentido, mencionó que los partidos políticos tienen la facultad de presentar este tipo de propuestas.

Explicó que actualmente existe el Tribunal de Disciplina Judicial como el principal mecanismo para evaluar y sancionar a juzgadores, por lo que sugirió que este órgano podría fortalecer su transparencia al hacer públicas sus reglas y sanciones.

Sería muy bueno que se hicieran públicas las sanciones o las reglas del tribunal para poder evaluar a los jueces

Asimismo, destacó que México es el único país donde los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte son electos por voto popular, lo que, afirmó, fortalece la participación ciudadana en el Poder Judicial.

“Lo más importante de esto es que por primera vez en la historia elegimos a nuestros jueces, a nuestros magistrados y a los ministros de la Suprema Corte, y también a quienes califican a los jueces”, dijo la titular del ejecutivo.

La presidenta sostuvo que el principio de que “el pueblo manda” debe prevalecer, por lo que consideró válido debatir mecanismos adicionales de control sobre los juzgadores, siempre dentro del marco constitucional.

Finalmente, reiteró que cuando un juez no cumple con su función, debe ser denunciado a través de los canales institucionales, ya que su responsabilidad es garantizar el cumplimiento de la ley y la correcta administración de justicia.

En el 2027 se llevarán a cabo las elecciones judiciales y la consulta de revocación de mandato a la presidencia de la República. Además de elecciones de diputados federales, gubernamentales y congresos locales.