Sheinbaum alista reunión con científicos sobre derrame de hidrocarburos en el Golfo 

La mandataria dijo durante su conferencia matutina que en conjunto verán cuáles fueron las causas del derrame que ha afectado la fauna marina

Maleny Navarro / El Sol de México

La Presidenta recordó que el objetivo es constituir un Observatorio del Golfo de México. “Así como lo estamos haciendo con el Pacífico”.

La jefa del Ejecutivo agregó que las autoridades trabajaron desde el primer día para que las playas estuvieran limpias. “Vamos a ver con los científicos cuáles fueron las causas”, insistió.

Sheinbaum explicó que la ocupación hotelera en las playas durante Semana Santa fue de cerca de 80 por ciento. La próxima semana la secretaria de Turismo presentará las cifras definitivas.