Sheinbaum alista reunión con empresas del PACIC para contener alza en alimentos
La presidenta convocará a productores y cadenas comerciales para revisar el acuerdo antiinflacionario; prevén abordar el precio de la tortilla ante presiones en harina y combustibles
Rafael Ramírez / El Sol de México
Actualmente, el precio de la tortilla se ubica entre 22 y 24 pesos por kilo en la capital del país, sin ajustes relevantes en los últimos tres años.
La reunión de este jueves busca evitar un traslado inmediato de estos costos al consumidor final, en un momento en que la inflación alimentaria vuelve a presionar el poder adquisitivo.
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