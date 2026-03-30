Sheinbaum anuncia acciones tras muerte de mexicano bajo custodia de ICE en EU

El connacional falleció tras ser trasladado a un hospital en California sin que se haya determinado la causa de muerte aún

Rafael Ramírez / El Sol de México

Durante su conferencia matutina, la mandataria calificó el hecho como grave y adelantó que no se limitarán a una nota diplomática, sino que se evaluarán medidas adicionales para exigir esclarecimiento y responsabilidades.

“Vamos a tomar más acciones de reclamo frente a lo que ocurrió”, afirmó.

La dependencia indicó que dará seguimiento al caso para esclarecer los hechos y garantizar que se deslinden responsabilidades, además de brindar acompañamiento consular a los familiares.

Sheinbaum detalló que autoridades mexicanas ofrecerán una conferencia de prensa en Los Ángeles para dar a conocer la postura oficial y las acciones que se impulsarán ante este nuevo caso.

Subrayó que el centro de detención donde ocurrió el fallecimiento ha registrado incidentes previos, lo que incrementa la preocupación del gobierno mexicano sobre las condiciones en las que se encuentran los connacionales detenidos en Estados Unidos.

“Ha habido varias situaciones en ese centro, por eso la conferencia se realizará allá”, explicó.