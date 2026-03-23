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Méxicolunes, 23 de marzo de 2026

Sheinbaum subraya que Pemex no es responsable de derrame en el Golfo de México; FGR investiga a la empresa culpable

La mandataria federal dijo que una empresa privada provocó las afectaciones y ya es investigada por la Profepa

Rafael Ramírez / El Sol de México

“Es un derrame, como ustedes saben, de un barco. Se están haciendo todas las investigaciones y le pedimos a la Fiscalía que intervenga, porque ya hay un posible delito”, señaló.

En ese sentido, informó que instruyó al director general de Pemex a trasladarse personalmente a la zona para supervisar los trabajos y evaluar si se requieren mayores recursos para acelerar la remediación ambiental.

“Pemex está haciendo todo para la limpieza del océano y las playas. Le pedí al director que fuera personalmente a ver cómo está la situación”, indicó.

La presidenta detalló que, además del derrame principal, se investiga un incidente menor registrado en las inmediaciones de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, aunque aclaró que este no representa el origen central de la contaminación.

“Lo principal fue un barco de una empresa que tuvo este derrame y Pemex está ayudando a limpiar”, subrayó.

“Puede haber apoyo, pero la empresa tiene que resarcir, evidentemente, los daños”, sostuvo.

La mandataria enfatizó que será fundamental determinar con precisión el origen del derrame para establecer sanciones tanto administrativas —a cargo de Profepa— como penales, en caso de acreditarse responsabilidades.

El derrame ha generado preocupación por el aumento en la mortandad de especies marinas y el deterioro de ecosistemas costeros en el Golfo de México, en una de las zonas con mayor actividad petrolera y pesquera del país.

En los últimos días, pescadores y autoridades locales han reportado la aparición de peces muertos, fauna impregnada de hidrocarburos y manchas de petróleo en zonas costeras, lo que evidencia un impacto inmediato en la biodiversidad marina.

Soy reportero desde que los teléfonos tenían antena. Escribo del congreso y partidos políticos.

Rafael Ramirez
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