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Méxicomartes, 24 de marzo de 2026

Sheinbaum asume posible rechazo del Plan B en el Senado: para mí no es derrota

Al momento, la discusión del dictamen está programada para este martes a las 13:30 horas en comisiones del Senado, donde Morena y sus aliados cuentan con mayoría para aprobarlo

Rafael Ramírez / El Sol de México

“¡Sí! Es igual que el Plan A. Yo tengo una responsabilidad con el pueblo a la que no voy a renunciar nunca. Esa responsabilidad la cumplo al enviar una iniciativa… ya depende de los senadores cómo van a votar”, afirmó.

Sheinbaum rechazó que un eventual revés legislativo deba interpretarse como fracaso político y planteó el debate en términos de respaldo o rechazo a los privilegios en el servicio público.

“Que digan ‘fue derrotado el Plan B’, para mí no es derrota. Al revés: ¿quién vota a favor de los privilegios y quién vota en contra de los privilegios?”, lanzó.

La discusión del dictamen está programada para este martes a las 13:30 horas en comisiones del Senado, donde Morena y sus aliados cuentan con mayoría para aprobarlo en esa instancia.

Sin embargo, el panorama en el Pleno es más incierto. La oposición —integrada por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano— ha adelantado su voto en contra de la reforma, mientras que dentro del propio bloque oficialista existen reservas.

En este contexto, el “Plan B” enfrenta su prueba más compleja en la Cámara alta, en medio de un escenario de negociación y posibles ajustes de última hora.

Soy reportero desde que los teléfonos tenían antena. Escribo del congreso y partidos políticos.

Rafael Ramirez
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