Sheinbaum choca con la ONU por informe sobre desaparición forzada, ¿qué dice y por qué es criticado?

La presidenta Sheinbaum defendió los avances de su administración, mientras que la CNDH demostró su respaldo en una situación que el CED afirma que se politizó

Jorge Morales

De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, el informe enmarca sus datos en cuatro estados: Coahuila, Veracruz, Jalisco y Nayarit, por lo que, el procedimiento no debió activarse ya que no es una situación generalizada.

Dicho documento de la CED fue dado a conocer el jueves 2 de abril, y el lunes 6 de abril la mandataria volvió a señalar que las conclusiones en materia de desapariciones forzadas no reflejan la realidad actual del país.

A la discusión se agregaron dudas acerca de la legitimidad que tiene CED, debido a que Claudia Sheinbaum aseveró lo siguiente:

“Este es un comité que no es un comité de Naciones Unidas, es un comité de expertos que está vinculado con Naciones Unidas”.

La Presidenta sostuvo que el informe no concuerda con la definición de desaparición forzada establecida por la ONU, la cual implica la participación directa del Estado con fines políticos.

“Por eso se rechazó el documento… Esto no tiene nada que ver con el trabajo que hacemos con los colectivos… rechazamos tajantemente la desaparición forzada como una herramienta del Estado mexicano”, añadió.

Sin embargo, de acuerdo con cifras citadas del informe del CED, entre el 1 de enero de 2023 y el 22 de abril de 2025 se reportaron 28 mil 880 personas desaparecidas.

Además, se han localizado más de cuatro mil 500 fosas clandestinas con más de seis mil 200 cuerpos y cuatro mil 600 restos humanos, mientras que desde inicios de 2026 permanecen cerca de 72 mil restos sin identificar.

¿El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) pertenece a la ONU?

Así, estas son las tareas que lleva a cabo en relación con cada Estado que forma parte de la convención:

En esa misma línea, la Presidenta indicó que su administración mantendrá la cooperación con organismos internacionales, en particular con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos.

El martes 7 de abril se dio el último pronunciamiento de Claudia Sheinbaum al respecto, en el que hizo un reclamo a la ONU porque a su administración no se le reconoce el trabajo y los avances realizados hasta el momento.

De esta manera, la Presidenta diferenció entre las desapariciones forzadas y perpetradas por parte del Estado y las que son concretadas por el crimen organizado, al hacer memoria de la Guerra Sucia, cuando el gobierno daba la orden para llevar a cabo el delito.

“Otra cosa distinta es el tema de la desaparición por grupos de la delincuencia organizada...”.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) intercedió por el Gobierno de México al afirmar que la desaparición forzada ha dejado de ser una política de Estado.

“Equiparar la situación de violencia y violaciones a derechos que ocurría en el pasado con la situación actual, es no sólo un error analítico, sino que es una decisión política que devela la postura del Comité”.

Finalmente, este miércoles 7 de abril en su comparecencia antes de ser ratificado por el Senado de la República como el nuevo secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco habló del tema, afirmando que México seguirá trabajando con el CED.

“No estamos negando los casos de desaparición ni el dolor que conlleva este tipo de tragedias“, expuso.