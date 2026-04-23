Sheinbaum confirma que buscó a Maru Campos tras operativo con agentes de EU pero no recibió respuesta

Claudia Sheinbaum, confirmó que busca una reunión con Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, para tratar el tema de los agentes estadounidenses que participaron en un operativo / Foto: Graciela López Herrera / Cuartoscuro.com

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que llamó a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos para hablar sobre el tema de agentes de EU que participaron en un operativo de seguridad, sin embargo, no estaba en su oficina, ya que contestó un secretario particular. Indicó que la funcionaria se reunirá con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

“La busqué ayer. No estaba en la oficina, contestó el secretario particular. Hoy va a ver al secretario de Seguridad y, bueno, espero que nos podamos contactar. Pero sí la busqué de manera personal y, pues, no, ya no hubo comunicación”, indicó.

La gobernadora de Chihuahua informó que solicitó formalmente una reunión con la presidenta de México para explicar el operativo que desmanteló un laboratorio de drogas sintéticas y el accidente vehicular posterior, donde perdieron la vida dos agentes de Estados Unidos.