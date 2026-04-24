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Méxicoviernes, 24 de abril de 2026

Pese a polémica, Sheinbaum confirma que Ebrard se mantiene como secretario de Economía

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno investiga si hubo irregularidades por la estancia del hijo de Marcelo Ebrard en la Embajada de México en Reino Unido, cuando fue canciller

Laura Arana

En conferencia de prensa, Sheinbaum dijo que Ebrard está haciendo un excelente trabajo al frente de la Secretaría de Economía.

“Hubo solicitudes a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, quejas, y de manera automática tiene que abrirse la investigación”, señaló.

Aclaró que “no fue la propia Secretaría” quien abrió la investigación, pero debe revisar si se violó alguna norma en ese sentido.

Agregó que la estancia de su hijo, por motivos académicos, se dio durante la pandemia de COVID-19.

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