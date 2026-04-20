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Méxicolunes, 20 de abril de 2026

Sheinbaum critica que gasolineros “están poniendo el precio del diésel muy alto”

La Presidenta se reunirá este martes con el gremio gasolinero y reiteró que “no pueden estarse pasando con el precio” del hidrocarburo

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Laura Arana

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que este martes se reunirá con el gremio gasolinero y cuestionó que “muchos” ofertan el diésel a altos precios pese a los subsidios.

En su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum subrayó que se están destinando recursos públicos para subsidiar el diésel. “Sin embargo, muchos gasolineros están poniendo el precio del diésel muy alto”, dijo.

Este lunes, en su conferencia matutina se dio a conocer “¿Quién es quién en los precios?”, donde la mandataria federal confirmó la reunión.

No pueden estarse pasando con este precio que representa un impacto a todo el transporte y las mercancías en el país

Sostuvo que se está revisando con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la disminución del costo del hidrocarburo y llamó a los consumidores a cargar donde haya precios accesibles y precio fijo.

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El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), César Iván Escalante, explicó que el precio promedio nacional se ubica en 28.50 pesos y destacó que se ha estado trabajando con los gasolineros para disminuirlo.

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